子賢（左起）、梁舒涵、夏沐日前在高雄尾牙演出，默契十足。（寬寬整合行銷提供）

張龍（左起）、夏沐、呂婕菲日前在尾牙演出。（寬寬整合行銷提供）

凃惠源、呂婕菲日前受邀在尾牙演出。（寬寬整合行銷提供）

寬寬整合行銷公司旗下藝人包括凃惠源、呂婕菲Shiny、夏沐、「B.T.O.D」及梁舒涵，日前一起受邀參與永慶不動產永義房屋高雄尾牙派對演出。B.T.O.D、梁舒涵首度表演合作新歌〈要不要約一下〉，豈料梁舒涵在《女力報到》劇中的老公曾子余竟突然驚喜到場助陣。

梁舒涵、曾子余在台上互動逗趣，曾子余表示，當天剛好在高雄錄製節目特別來現場支持，他師父黃鐙輝自掏腰包送禮，他則擔任「送禮小天使」把禮物親自送到得獎者手上，黃鐙輝、曾子余、梁舒涵皆曾主持過節目《食尚玩家》，默契十足，黃鐙輝笑虧曾子余說：「奇怪，我們3個都主持過《食尚玩家》，怎麼就你還在那。」

擁豐富尾牙經驗的呂婕菲在現場賣力飆唱，開心表示，每位藝人不止有個人演出，還有多首合作歌曲，每一組不同的組合都有不同的風味。B.T.O.D的張龍大讚梁舒涵現場演唱實力，「前一天彩排就有被舒涵姐的歌聲嚇到，因為她唱歌音很準，也蠻穩的，以完全沒有接觸過唱歌的人來說這真的非常厲害」，首次以歌手身份演出的梁舒涵透露，在台上不小心意外「凸槌」，當天直到唱完後，才發現根本沒開耳機，她笑說：「難怪聽不到自己的聲音。」

B.T.O.D子賢日前剛結束《全明星運動會4》的錄製，他所屬的藍隊獲得總冠軍，子賢同時獲得賽季的「最佳隊友獎」，近來回歸歌手身份，看到台下滿滿觀眾，緊繃說：「這麼緊張應該是上次在台南唱跨年，但大家互相幫忙、互相玩，全場的觀眾也一起跳起舞。」