高雄市左營區一家武館7日晚間舉辦娛樂格鬥賽，林姓選手在競技過程中遭對手白姓男子重擊成重傷，經救治後昨晚仍宣告不治，橋頭地檢署檢察官今天下午進行相驗，死者母親哀痛表示，兒子是世上唯一的親人，對於愛子因一場拳賽天人永隔無法接受，林母並提出3點質疑，強調一定會幫兒子討回公道。

這起意外發生在今年1月7日，左營區新莊仔路真武會館場地內舉辦拳願娛樂格鬥賽，在競技過程中，25歲白姓男子數次重擊30歲的林姓選手，致其意外重傷送醫，院方緊急救治，仍於昨晚8時10分因傷重不治，警方即報請檢察官相驗。

警方通報檢察官相驗釐清事發原因，全案依過失傷害致死罪嫌將白男及主辦方、場地方負責人等4人函送橋頭地檢署偵辦。

橋頭地檢署檢察官今天赴屏東殯儀館進行相驗，林母哭泣表示，兒子死的太冤枉，一定會替他討公道，林母也提出3點質疑，包括格鬥賽的場地是否合法、裁判是否專業、是否涉及簽賭，她希望兒子的犧牲，能夠換取相關單位正視，她說，全案只能交由司法，還給兒子公道。