大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，大陸已向台灣提出希望能增加航點。陸委會副主委邱垂正今日指出，「我方並未收到相關訊息」，並說「希望陸方可以強化內部的橫向聯繫，以避免不必要的誤會」。邱垂正也說，增加兩岸航點一事，政府會視疫情等情勢發展，進行檢討與評估。

陸委會副主委邱垂正12日主持例行記者會時表示，目前中國大陸4個空運直航航點，雙方航空公司每週共可飛行200多班，陸方近期取消對4個航點之航班的管控措施，航空公司可依實際旅運需求申請增加航班數。至於增加兩岸航點，政府會視疫情等情勢發展，進行檢討與評估。

對於大陸方面一直希望增加航點，並稱已經向台灣方面提出，邱垂正表示，陸委會向民航局了解，「我方並未收到相關訊息」，他希望陸方相關機關可以強化內部的橫向聯繫，以避免不必要的誤會，共同為兩岸的良性互動而努力。

邱垂正強調，這三年來兩岸人流受阻，主要肇因於中國大陸的疫情蔓延所致，而且目前因應中國大陸疫情持續升溫，世界主要國家強化對自中國大陸入境人士採取較嚴格的防疫措施，中央流行疫情指揮中心也持續監測境外移入病例及變異株檢測情形。