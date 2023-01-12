景美十五份福興宮每年發放5000元家庭濟助金給有需要的里民及學童，今年已邁入第5年。前總統馬英九12日應邀前來景美十五份福興宮，親手贈與124位里民家庭濟助金，也在場發放春聯，一一與里民合照。

福興宮自2018年起開辦家庭濟助金，設籍或實際居住於興福、興得、興家、興安、興豐、興邦、興旺、興泰、興業、興光、興昌、萬祥等12個里，並領有台北市政府列冊低收入戶或家庭突遭變故者，皆可以提出申請，獲得新台幣5000元家庭濟助金。

福興宮指出，本次家庭濟助金扶助對象有150名，其中福興宮發送124位、萬慶巖清水祖師廟發送26位，每名5000元，共計75萬元。

馬英九今日下午前往福興宮協助廟方發放家庭濟助金時表示，看見家庭濟助金金額年年增加，實在覺得很感動，期盼未來活動可以越辦越旺。他也提到，大家拜廟習慣說「風調雨順、國泰民安」，自己認為應該還要颱風小、經濟出口多，才能真正風調雨順、國泰民安。

福興宮董事長高昌倫表示，過去福興宮辦理遶境活動花費不少錢，審慎思考後認為應把這些錢用於真正需要幫助的人，於是將善心人士的捐款用於回饋鄉里、造福里民，發揮土地公慈悲助人的精神。