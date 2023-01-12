證交所111年舉辦之「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，甫於日前結束，獲得投資人及證券商熱烈響應，截至12月底止，創新板合格投資人累計已突破11萬戶，較活動開辦前之6.6萬戶成長逾六成；其中，自然人從活動開辦前不到4,000戶，成長至4.5萬戶，增長逾10倍。

證交所表示，「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」12月份得獎名單將於近日出爐並公布於證交所官網，統計自活動舉辦以來，「證券經紀商努力不懈獎」、「證券經紀商奮發向上獎」、「證券經紀商主管領導有方獎」及「證券商營業員貢獻卓越獎」等四大獎項獎勵對象涵蓋證券經紀商分點、分點主管或經理人及營業員。

包含元大、凱基、富邦、永豐金、兆豐、日盛及元富證券等多家證券商均曾獲獎，不僅顯示證券商推動有成，更直接反映於合格投資人戶數之大幅成長。

台灣創新板（TIB）設立宗旨為：鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資，過去一年證交所除持續精進規章，提高發行面或交易面之法規彈性。

同時，證交所也深入產業創新生態圈，多面向推廣以激勵新創企業進入資本市場籌資，截至去年底，已有8家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請，今年配合創新板股票陸續上市掛牌，也將持續推出相關活動以加強向市場推廣，提升創新板之識別度與能見度。