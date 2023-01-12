112學年度學科能力測驗將於13日起至15日舉行，新竹考區將有1526名考生應試。根據規範，原則上與去年高中英語聽力測驗規畫相似，除維持一般考區每間試場考生數36人、管制考場進出動線、全面配戴口罩、不開放家長及親友陪考等。縣長楊文科今提醒所有考生，務必遵守考場規定與防疫規範，並祝福所有考生發揮實力。

為讓考生安心應試，縣府去年底即針對防疫計程車調度、交通秩序維護、考場周邊暫停施工、慶典廟會活動柔性勸離、考場清消、大眾運輸加開車班疏運等事項，函請縣內各單位配合辦理，要讓今年學測試務順利完成。

本次考試開放考生可在節間休息時間，於試場內原座位休息、溫書及用餐，教育局長楊郡慈提醒考生若於試場內節間休息、用餐後有使用手機，務必記得在考前完全關機，並放置臨時置物區，避免違反試場規則。

中午於考區內用餐的考生，一律在原試場原座位用餐，不可至就讀學校設置的考生服務隊休息區用餐。另外，自2022年分科測驗起即開放讓輕症或無症狀確診考生外出應試，另安排於居家照護獨立考區應試，新竹考區設於國立陽明交通大學博愛校區。若考生屬「確診（輕症／無症狀）」，務必至大考中心網站COVID-19自主填報專區填寫相關資料，由其安排到指定考（分）區試場應試。

若未主動填報或未據實填寫，經查屬實最重將取消考試資格，且不予補救。如確診（輕症／無症狀）考生有搭乘防疫計程車需求，也請考生務必事先於系統勾選，以利大考中心聯繫縣政府衛政單位調度載運。相關確診（輕／無症狀）考生應試安排事宜，皆公告於自主填報系統，而非原試場查詢系統，敬請考生及家長留意與配合。