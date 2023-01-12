林奕嵐學習和自己相處。（周子娛樂提供）

年僅20歲的「小王祖賢」林奕嵐，近期剛拍完兩部影視作品，在接受「美麗佳人」一月號的訪談時說到，面對數位Z世代，自己最需要學習的課題是獨立，尤其從小一起長大的同學們相繼去外地求學，她才意識到跟自己相處的重要性。

在家中排行老二的林奕嵐，14歲進入模特兒圈，後來開始拍戲當演員，去年因為拍戲，體驗一個人在外租屋，偶爾還要學習怎麼料理食物來填飽肚子，曾有一次因為要拿出電鍋裡的熱湯碗而不小心把大拇指燙掉一層皮，家裡完全沒有可以救急的醫療用品，只好趕緊衝下樓去便利店買冰塊先降溫。

林奕嵐最喜歡的放鬆方式是一個人在房間跳舞，隨著音樂自由的擺動，是一種與自我對話。身為Z世代的一份子，林奕嵐認為這個世代的人雖然很理想化、很渴望用不同方式來展現自己的能力，但同時也在探索自我，尋找更多的無限可能。若對十年後的自己說一句話，林奕嵐想要說的是：「你還會在房間裡跳舞嗎？」