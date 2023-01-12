上星期，北約國家向烏克蘭提供輕坦克與步兵戰車，被認為是北約提供主戰坦克的前兆，果不其然，波蘭和英國表示，他們可能向基輔派出現役的主戰坦克，包括德國製的豹2A4(Leopard2A4)，以及英國的挑戰者2(Challenger 2)，其中波蘭的態又更為明確。

商業內幕(businessinsider)報導，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)本周三在烏克蘭西部城市利沃夫(Lviv)發表對烏克蘭的軍援講話，他說「作為國際成員的一部分，波蘭已經決定提供烏克蘭一些豹式坦克(Leopard tanks，意指豹2式)」，並強調「波蘭已經確定了。」

杜達在記者會上說，「轉送德國製造的主戰坦克，需要走完正式的流程，需要告知德國並獲得同意。」但是在目前的國際氣氛下，顯然德國也不好意思阻止此事，因此一般認為，波蘭贈送豹2坦克的手續應該不會遇到阻力。

另一方面，英國金融時報(Financial Times,FT)報導，英國準備提供烏克蘭挑戰者2式主戰坦克，這是英國的現役坦克。

英國 挑戰者2 式坦克。(圖/BAE System)

英國尚未證實這一報導，但是似乎暗示有此可能。英國首相蘇納克(Rishi Sunak)的發言人表示，首相已指國防大臣華萊士(Ben Wallace)「在未來幾周內，更進一步、更快地表達我們對烏克蘭的支持，包括提供坦克。」

發言人說：「我們正在提供下一代軍事技術，加速對烏克蘭的支持，幫助他們贏得戰爭。」

目前尚不清楚波蘭會向基輔提供多少輛豹2坦克，不過這可以與另一件事做連結：去年12月6日，波蘭向韓國購買的K2「黑豹」坦克已經到港，數量為10輛。也就是說，波蘭陸軍正在「以豹換豹」的過程，而多出的德國豹2坦克就可以贈給烏克蘭。據《軍事觀察》(military watch magazine)的報導，第一批給烏克蘭的豹2，應為12輛。

而英國正在進行坦克升級工作，將挑戰者 2式坦克升級到挑戰者3式的水準，但資金有限，僅夠升級148輛，多餘的只能封存與退役，也就是這一批封存坦克可以提供給烏克蘭。

雖然目前烏克蘭東部的戰況危急，但是北約坦克可能無法對該處戰線支援。因為包括蘇勒達爾(Soledar)與巴赫穆特(Bakhmut)，烏軍都是守勢一方，正在巷戰當中，這種環境不利坦克的發揮，要是勉強出動，只會遭到砲彈、反坦克武器的擊毀。 比較有利的方案是將北約主戰坦克與步兵戰車搭配出擊，向南部戰線的札波羅熱、赫爾松發動攻勢，有機會切斷俄羅斯對克里米亞的交通線，甚至收復克里米亞，屆時俄軍將只剩頓巴斯地區，戰況將更為被動。