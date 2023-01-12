嘉義縣文化觀光局搭上初戀影片熱潮，邀有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝新年度觀光形象影片，推出戀愛系旅遊景點。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局搭上初戀影片熱潮，邀有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝新年度觀光形象影片，推出戀愛系旅遊景點。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文化觀光局搭上初戀影片熱潮，在農曆春節前以「慢漫遊嘉義」為主題，邀有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝新年度觀光形象影片，推出戀愛系旅遊景點，以戀愛及充滿生活感的角度，詮釋嘉義縣的特色景點，影片從山到海，無一不充滿粉紅泡泡，讓嘉義的日出、森林幽靜、山景茶田有如年少初戀般甜美。

即將迎來農曆春節連假，文觀局推出戀愛系旅遊景點，山區有阿里山百年的森林小火車、梅山仙氣滿點的環景1314觀景台、大埔浪漫搭船遊曾文水庫、平原區有太保落羽松轉紅的魚寮遺址、大林一秒飛歐洲的佐登妮絲城堡、六腳復古迷人的用九柑仔店、海區布袋有天空之鏡的好美里沙灘、被海水淹沒的小水中屋白水湖壽島及東石烤蚵一條街，春節旅遊來嘉義，好拍又好玩！

嘉義縣文化觀光局搭上初戀影片熱潮，邀有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝新年度觀光形象影片，推出戀愛系旅遊景點。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣觀光行銷上已逐步「國際化」，這次請到曾在韓國選秀節目出演的「蔡瑞雪」外，也邀約多位外國人YouTuber來嘉義旅遊拍片，感受嘉義風情。

翁章梁說，去年邀「千年一遇美女棋士－黑嘉嘉」拍觀光形象影片，同年底獲多項海外影展殊榮，強調除了影像行銷外，縣府更與多家旅行社深入合作，研議如何將解封後的海外遊客帶到嘉義來，搶攻國內市場，也布局海外，期許再創嘉義觀光遊客高峰。

嘉義縣文化觀光局搭上初戀影片熱潮，邀有「北一女神」稱號的蔡瑞雪拍攝新年度觀光形象影片，推出戀愛系旅遊景點。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

文觀局長許有仁說，今年過年為了搶攻遊客，文觀局聯手3代女神強勢行銷2023年新春旅遊，除「北一女神」蔡瑞雪拍新年度觀光形象影片、「金馬紅毯一姊」楊千霈的Podcast節目，以及「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳的美鳳有約，就是要告訴大家，嘉義縣從山到海，適合各種遊客、玩法，這次跨螢結合不同年齡層的女神來行銷觀光，就是要讓大家對嘉義縣愛不釋手，再次愛上嘉義。