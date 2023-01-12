台南奇美博物館目前展示英國國家肖像藝廊世界巡迴展「時代的臉孔」肖像大展，其中一張肖像為用逾萬張影像製作之已故英國女王伊莉莎白二世的全像攝影（Holography）。英國在台辦事處代表鄧元翰 （John Dennis）今天與台南市長黃偉哲、奇美博物館館長許家彰，共同在台南都會公園植下紀念已故英國女王伊莉莎白二世的光臘樹樹苗，同時紀念台英友誼長存。

鄧元翰表示，感謝台南市政府與奇美博物館大力支持此次植樹，與我們一起向已故女王伊莉莎白二世致敬；女王一生向世人展現了負責、親切憐憫、堅定信仰、無私奉獻與支持他人的美德，並持續強調樹木森林對地球保育的重要性。

鄧元翰說，此次植樹也紀念英國與台灣共享深厚的價值觀，共同決心為世界上的良善力量。我們會繼續努力，讓英國與台灣在雙邊人民、文化、貿易與更多的交流層面上，每天都看到新的連結，開枝散葉。