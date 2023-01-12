小三通春節專案順利啟動，兩岸官方協商經過備受關注。陸委會副主委邱垂正12日在例行記者會上表示，春節專案是在政策規畫確定後，依照雙方既定的聯繫機制，由我方交通部航港局及陸方航管部門進行相關協調。政府已於元月7日起實施專案，並作為啟動小三通客運復航及疫後健康有序交流的起點。

針對小三通專案執行情形，邱垂正指出，金廈航線7日開航、馬祖航線8日開航以來，截至11日為止，金門入境381人次，出境235人次；馬祖入境32人次，出境43人次，各航班運作順暢，在相關機關駐金馬CIQS的嚴格把關下，並沒有重大違規事件。專案執行迄今未滿一周，相關機關仍然要依整體執行情形，評估下階段作法。他補充說，下階段搭乘專案的人數應該會增多。

當被問到小三通春節專案啟動，疫情恐對離島及國人健康造成衝擊，是否會酌情升高檢疫措施或人流管控時，邱垂正表示，我疫情指揮中心為保障國人健康安全，並防範偵測高風險變異株，自今年元旦起到本月底，對中國大陸4個直航點及小三通專案來台旅客，入境時必須配合採集唾篩進行PCR檢測。

針對國台辦發言人馬曉光昨日稱我方入境措施與科學防疫無關，邱垂正回應稱，陸委會多次與疫情指揮中心聯繫，表示我方措施乃有效且完全符合科學防疫，以保障我國人健康安全。