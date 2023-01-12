薛仕凌求愛許瑋甯遭拒，從陽光暖男反轉成恐怖情人。（愛奇藝國際站提供）

最終回揭薛仕凌控制、監視黑暗面。（愛奇藝國際站提供）

由許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌主演的愛奇藝原創華劇《第9節課》，其中薛仕凌飾演的主任黑化最被觀眾熱議，揭開表面暖男的衣冠禽獸主任，贈送給孟筠的藍芽鬧鐘原來裝有監視器，早就監控她在家中的一舉一動，讓人細思極恐。

對於飾演反轉程度最大的角色，薛仕凌笑說：「一直以來都滿期待觀眾看到最後的反應，很想看他們從第1集到第12集，跟著我們set的哏，看他們在每個反轉做出的反應，還是要在每個人家裡都送鬧鐘好了？這樣就能看到大家最真實的反應，開玩笑的，這樣好變態。」

他也坦言跟這個角色相處的過程不太舒服，「特別是大家看到最後的時候，他對孟筠拒絕自己時那段爆發，我跟導演有討論過，因為故事進行到末端，就可以讓大為的情緒有一個比較劇烈的爆發，那時候真的是覺得好像自己整個人都失控，不曉得自己在幹嘛的那種失控，那天拍攝結束後整個人也是覺得滿不舒服的。」

對於飾演這樣性格扭曲的角色，薛仕凌先是嘆一口氣，然後說：「李大為是一個需要專業幫助的人，我覺得他是想要得到更多的關心跟愛，那種極致的渴望卻在無形中扭曲了，他的價值觀也直接影響了他的行為，他需要靠專業的協助去理解什麼才是比較健康跟正確的方式追愛。」

但對於網友直呼大為是「衣冠禽獸的變態」，薛仕凌也分享自己的理解與看法，表示「他不全然是一個天生的大魔王，每個人都有他立體的一面，他會這樣子一定是在人生的軌跡中有一個一個的事件慢慢影響的，單他做的事情不管是於情於法於理都是不對的、不能被容許的，他必須要付出相應的代價，但也希望觀眾可以再往細節一點去思考是什麼導致他變成這樣。」