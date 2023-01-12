前新北市議員歐金獅參與本屆市議員選舉落馬，卻被爆出選舉期間涉嫌賄選，新北地檢署指揮調查局北機站、樹林警分局兵分5路搜索其服務處和住家，陸續帶回4名被告、7名證人，歐金獅被帶回地檢署複訊，檢方複訊後，認為歐涉犯選罷法、賄賂罪嫌重大，且有逃亡及勾串證人之虞，向新北地院聲押禁見獲准。

新北地院表示，歐男涉犯選罷法，犯罪嫌疑重大，供述內容與相關證人的證述相互歧異，甚至要求證人說一定的供詞，更有部分證人未到案，因此足認有勾串證人之虞，衡酌其行為侵害選舉正確性和選風，因此裁定羈押禁見。

檢方指出，歐男為了順利當選議員，去年9月間曾交付百餘萬元給予詹姓前里長夫妻，作為賄選款項所用，詹男和妻子也在隔月於餐廳設置每桌5000元的菜色，宴請3桌，款待30名選民，餐桌上還擺放印有歐男名字的馬克杯，歐男也親自到場尋求選民投票支持，影響選民投票意願。

據悉，檢警去年就已陸續行動，曾約談6名樁腳，但檢方諭知所有人交保，直至昨日搜索發現疑似賄選帳本等物證，首度帶回歐男。歐男晚間移送時，因一旁調查官咬耳朵，叫他不要對媒體多談，因此面對媒體提問，他全程不發一語。

歐金獅每欲角逐連任都爆出買票疑雲，2014年競選連任期間，曾被檢調查獲，以每票1000元向選民買票，被依選舉罷免法判處9月徒刑、褫奪公權一年定讞，2018年再度參選也被人指控與其妻麥水雲以發放重陽敬老金，涉嫌賄選，檢方偵結不起訴。