蘇花公路大清水隧道坍塌，媒體人張禹宣感嘆，針對蘇花改未涉及，後續補強的路段「蘇花安」，從蔡政府2016年至今遲遲擱置，2019年才宣示啟動計畫，至今2023年，路段坍方頻傳後才聲稱將在2024年動工，剛好歷經完整的8年任期，何其諷刺。而民進黨的前瞻計畫，高達8800億卻容不下蘇花改到蘇花安這條給花蓮人安全回家的道路。張禹宣痛批曾為在地立委，現為駐美代表的蕭美琴卻冷血聲稱，因為它不是「軌道建設」。

「近在眼前卻遠在天邊，民進黨前瞻中容不下的藍色花蓮。」張禹宣今(12日)在臉書發文表示，過去，宜蘭在雪隧尚未開通前，前往台北只能經由濱海公路與北宜公路，即便未塞車也得花上2個小時到2個半小時，車程崎嶇危險。多虧了雪隧，讓本來「近在眼前卻遠在天邊」的台北，縮短至40分鐘的車程，也讓一日生活圈成為可能，每到假日雪隧的壅擠車潮，觀光人流帶來的商機，時間已證明一切，但花蓮人卻沒這麼幸運。

張禹宣指出，如同胎死腹中的蘇花高，當年的雪隧也是遭受環團的抨擊與反對，唯一的差別在於，宜蘭當時為民進黨執政，又有前縣長游錫堃的力保與堅持，長年由國民黨執政的花蓮，就這樣未獲垂憐。同樣是游錫堃，原訂為2003年新十大建設的蘇花高，卻在宗教團體與環團的掣肘下，暫緩計畫。歷經謝長廷內閣，直到2006年蘇貞昌任內才再度改弦易轍，支持蘇花高。

「但一直到2008年馬政府上任，才開始有了動作。當年普查結果，花蓮高達93％民眾支持興建。」張禹宣提到，當時劉兆玄政府上任，宣布將蘇花高變更為「蘇花替」，葉宜津、陳亭妃、甚至是蔡英文在內卻都表達反對意見，直到2009年正式改為「蘇花改」，才有了環評與2011年動工的開始，直到2020年全段完工，曾經反對的蔡英文在通車剪綵時卻高喊，「我們兌現承諾，給花蓮人一條安全回家的路」。

張禹宣強調，然而針對蘇花改未涉及，後續補強的路段「蘇花安」，從蔡政府2016年至今遲遲擱置，2019年才宣示啟動計畫，直到2023年的今日，路段坍方頻傳後才聲稱，將在2024年動工，剛好歷經完整的8年任期，何其諷刺。而民進黨的前瞻計畫，高達8800億卻容不下蘇花改到蘇花安，這條給花蓮人安全回家的道路。曾為在地立委，現為駐美代表的蕭美琴卻冷血聲稱，因為它不是「軌道建設」。

張禹宣質疑，當民進黨絞盡腦汁想出一切理由，無視花蓮人的需求時卻無法給一個交代，為何當台北到台中只需要2個小時的車程，同樣距離的花蓮人就得花2倍時間，附帶徒增的危險？

張禹宣直言，如今僅僅一處公路發生坍方，花蓮縣的貨車得花超過8個小時繞島一周，小車還得改走中橫，在號稱現代進步的台灣，堪稱笑話。大家不知道的是，截至今年為止，宜蘭的北宜公路也發生多起坍方意外，一個月前甚至同樣有土石崩落，如果沒有雪隧今日宜蘭也是同樣的下場。反過頭來，如果20年前民進黨肯正視花蓮，排除萬難打通蘇花高，今日的花蓮何須淪為次等公民。