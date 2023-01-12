美國國務院批准對台灣最新一批軍售，包括「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems）將於本月生效，消息一出也引起廣泛討論，網路上也有許多以訛傳訛的消息出現，讓「事實查核中心」也出面闢謠。國防部今發出三點澄清，強調採購布雷系統符合國內及國際相關法規，在獲裝後，將負責任的運用裝備，嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。

國防部表示，陸軍因應敵情威脅與防衛作戰需求，於民國107年啟動「火山布雷系統」採購規劃，係用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，該系統具備「布設面積廣」、「作業時間短」及「裝甲防護能力」等特性，可大幅縮減作業人力及時間，適應戰場狀況，阻滯敵兩棲載具快速登陸行動，爭取最大成功公算。

國防部指出，目前國際使用布雷系統計有美國、英國、法國、德國、義大利及韓國等國家，陸軍本次對美採購之「火山布雷系統」為全新美軍現役裝備，屬反戰（甲）車輛地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，非人員殺傷性地雷，且為金屬製品，並具定時自毀功能，在作戰時，採計畫性布設，以雷區標示方式，可避免我軍及民眾誤觸，亦便於戰後清除。

國防部說，近期外界部分觀點及解讀，徒增民眾誤解，對全民同心防衛家園，並無益處；陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，在獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任的運用此項裝備，嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。