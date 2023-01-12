藝人小甜甜(張可昀)與宋逸民主理的「藝起發光」教會風波不斷，還扯出她遭老公宋先生家暴等負面事件，時隔多日，昨(11日)宋逸民在臉書發表近4千字最新聲明，直指小甜甜瞞著他和老婆陳維齡，不只私下對老公提告，還騙他被傳喚不要出庭，只好忍痛將小甜甜換角。對此，網紅廣告小妹也發表意見了。

小甜甜5日在臉書曬出家暴保護令，說明9月18日與宋先生之間的衝突，那時她要躺在床上的老公去洗衣服，對方卻坐到自己身上暴打，對此，宋先生回應是小甜甜先用力踹他，忍無可忍才會反擊，夫妻戰火越演越烈，之後曾以教會牧師身分介入調停的宋逸民夫婦，以及陪小甜甜做筆錄的小組長白家綺夫婦也身陷輿論漩渦，甚至有傳聞指稱教會即將解散。

廣告小妹今(12日)對此事發表意見，她表示許多人抨擊宋逸民多管閒事，但對一名牧師而言，調解夫妻糾紛並宣揚愛的力量，是他的職責所在，白家綺夫婦身為小組長在第一時間了解情況也是常理，並說幾人的問題，絕非介入家暴案件，而是他們間接迫使小甜甜公開遭家暴的事情。

廣告小妹接著說，實務上，如果小甜甜不在第一時間報警，就算仍有追溯期，但如果是以離婚收場，她爭奪撫養權的優勢有被削弱的可能，並且出庭重述發生經過與尋找證人，皆會因時間延長而增加難度，因此她一概建議個案們，先驗傷備案再說，上帝沒辦法幫忙解決因為拖延產生的問題。

廣告小妹也透露，若宋逸民聲稱小甜甜請教會介入宋先生不要出庭屬實，那代表小甜甜的人品有問題，但她認為這在家暴案件中很常見，儘管宗教容不下欺騙，但信徒陰(陽)奉陽(陰)違僅是自保手段之一，宋逸民單方面認為，小甜甜身為基督徒應以教義優先，但若以職業眼光來看皆是往反方向去勸，在兩方價值觀拉扯之下，小甜甜只是選擇了其中一方，絕非做錯。

廣告小妹在文末也表達對宋先生的同情，她表示夫妻之間同齡或差距在2歲以內，能夠一起成長、磨練，但他們足足卡了13歲，男生又普遍比較晚熟，在年齡大的一方，佔有絕對性主導優勢的原則上，宋先生屬於心理弱勢、生理優勢，他運用生理優勢打人不僅可惡而且違法，但是小甜甜使用心理優勢，對宋先生造成的傷害同樣不可忽略。

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