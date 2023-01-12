北市行車糾紛！男子遭小黃載客擋道 當街拿空氣槍開轟猛踹

一名游姓計程車司機在北市敬業四路、植福路口載客時，與後方自小客車謝姓駕駛發生糾紛，謝男竟當街持空氣槍朝計程車開轟，再將游男踹倒在地後逃逸，警方獲報到場，謝男與友人返回現場，2人交出涉案槍枝後再度駕車逃逸。警方根據車籍資料傳喚謝男到案說明，全案依涉嫌恐嚇、妨害自由及違反社會秩序維護法等罪嫌偵辦。

北市中山分局大直派出所7日傍晚6時許獲報，敬業四路、植福路口有民眾持空氣槍之行車糾紛，員警抵達現場後，現場僅剩被害計程車司機游男在場，員警立即協助其就醫。

據了解，游姓計程車司機為載運路邊乘客，與後方自小客車謝姓駕駛發生行車糾紛，當時謝男持車上之空氣槍下車後朝游男之左前車窗射擊，並趁游男下車時將其踹倒在地後駕車離去。

事後謝男與友人疑似駕車返回現場，警方立刻上前盤查，謝男與友人下車假意配合，還主動將空氣槍交付員警，但警方要求出示證件時，2人假藉上車拿證件，卻直催油門駕車逃逸。

事後游男雖不提出告訴，警方仍依謝男所駕駛車輛之車號及現場事證，循線通知謝男到案說明，全案依涉嫌恐嚇、妨害自由及違反社會秩序維護法等罪嫌偵辦。