民間信仰中，烏龜是吉祥瑞獸，運用台灣奇石打造的平安龜饒富趣味。（楊靜茹攝）

日月潭文武廟春節期間舉行擲筊博平安龜比賽，提供49隻平安龜石雕藝術品與信眾結緣。（楊靜茹攝）

南投縣日月潭文武廟2021年起年年舉辦舉辦「台灣原石文創平安龜展」，讓信眾到廟裡參拜，還能觀賞石雕藝術趣味，並獲得平安、添壽、發財等祝福。日月潭文武廟今年度與知名巧克力業者18度C合作，推出新產品「狀元龜」，春節期間可擲筊博平安龜，並舉辦抽獎活動，信眾奉獻100元香油錢，就有機會抽限量平安龜或承億文旅旗下飯店雙人住宿券。

日月潭文武廟董事長張德林表示，台灣山川流域蘊藏黑膽石、龜甲石、西瓜石、鐵丸石等奇特原石，經過石雕師精巧手藝，打造的石龜饒富趣味，由於台灣俚語「摸龜頭，起大樓；摸龜尾，存家伙；摸龜殼，事業穩達達；摸龜腳，金銀財寶滿厝腳」，可見民間信仰中，烏龜是吉祥瑞獸，將廟堂打造成展演平台，邀石藝師們春節期間舉行聯展，廣受好評。

廟方指出，18日至至2月28月展開「台灣原石文創平安龜展」，51名作者共展出450件作品，信眾還能採購文武廟與18度C合作推出新品「狀元龜」當伴手禮，22日至29日（大年初一至初八）春節期間，天天舉行擲筊博平安龜，共提供49隻獨一無二的平安龜石雕藝術品與信眾結緣。

另即日起至2月28月，信眾到廟裡參拜，只要捐100元香油錢，並取得電子或紙本收據，每多捐100元可多1次抽獎機會（100元1次、200元2次，以此類推），有機會將文武廟限量平安龜抱回家，或是抽承億文旅旗下6館的雙人聯合住宿券。