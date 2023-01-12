汽車底盤傳動件廠江興鍛壓原本期待2022年合併營收締造史上新高，卻不敵車廠晶片缺料、大陸疫情再起而嚴格實施封控的衝擊，2022年合併營收24.31億元，符合修正後2022年營收24～25億元目標。江興鍛看好大陸車市需求隨疫情封控鬆綁而增長，訂出2023年營收成長、獲利至少維持2022年水準的營運目標。

江興鍛2022年12月合併營收1.87億元，年減5.81％；全年合併營收24.31億元，年減4.16％。

江興鍛表示，大陸疫情再起，外在環境變化大，以往大陸日系客戶下單長達多半，目前以短單為主，僅下一季訂單。江興鍛預期，大陸日系客戶需求因疫情而遭壓抑，今年會隨封控解封而增長，台灣廠今年內外銷每月出貨新台幣9千萬元、大陸淮安一、二期廠合計每月出貨1.4～1.5億元。

江興鍛指出，江興鍛調整大陸設廠投資策略，暫緩轉投資事業江蘇淮安福上購地建新廠計畫，決定斥資新台幣1、2億元，擴建淮安三期新廠，明年上半年動工興建，主攻電動車底盤傳動件。目前一、二期廠房年產能新台幣17億元，三期新廠年產能可增加5％，淮安一、二及三期廠月產值合計約新台幣1.6～1.7億元。