德國執政聯盟的社會民主黨（SPD）領袖克林拜耳（Lars Klingbeil）接受媒體訪時表示，若中國侵台，德國將如對待俄羅斯一樣，被迫與中國斷絕關係。他還說，德國正在制定新的對華戰略，以減少經濟上對中國的依賴。

據《德國之聲》報導，德國總理舒爾茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨 (SPD) 領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）在接受德國《時代》週報（Die Zeit ）訪問時表達了上述的看法。他還說，「我們必須意識到，明天、後天或10年後，中國跨越界限的時刻都可能會到來。」「如果中國攻打台灣，我們與中國的關係也將發生根本性變化，就像現在與俄羅斯的關係一樣。」

《時代》週報指出，德國正在制定一項新的對華戰略，以更加冷靜的態度看待中德關係，並減少德國對這個亞洲超級經濟強權的依賴。

克林拜耳說，德國必須更加獨立於中國，開拓其他市場並尋找其他原材料貿易夥伴：「這是我們與俄羅斯關係的重要教訓。」

德國執政聯盟成員之一的自由民主黨（FDP）黨鞭、德國國會國防委員會主席齊默爾曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann），日前曾率領國會議員抵台訪問。訪團成員之一、自民黨副主席沃格爾（Johannes Vogel）對《德國之聲》表示，俄烏戰爭是一大警訊，提醒了德國全球局勢、系統性競爭之嚴峻程度。

沃格爾表示，俄羅斯對烏克蘭的入侵，讓德國意識到應該要減少對中國在經濟上的依賴，此次訪台，也是為了調整、考量德國政府正在努力制定中的新中國戰略。

他說，「不僅普丁，在習近平治下，中國政府的本質也在迅速變化，」而應對這樣的具體問題，對德國而言是嶄新的面向。

沃格爾指出，抵台灣訪團是對新的中國戰略一種思考激盪，新戰略將是某種全球戰略、在某種程度上以太平洋為中心。「我們認為有必要確保太平洋地區不會發生可怕的戰爭」，由於全球強權競爭十分激烈、相關議題亦極為複雜、特殊，因此德國不能只有一種示意性的政策工具。

報導說，針對德國這項新對華戰略，有跡象顯示德國政府內部由存在分歧。齊默爾曼雖拒絕透露戰略細節，但強調此戰略已在制定中，且德國在此之前從未有過真正的對華戰略：「重要的是，現在我們正在處理這個戰略，現在這個政府正在努力，等著看吧！」