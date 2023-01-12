毅嘉宣布，第四季稅前淨利為1.83億元，創下近年來單季新高，2022全年稅前淨利為4.72億元，比2021年大增7成。毅嘉預期，車用產品營收占比將從2022年的6成、增加至今年的7成，帶動毅嘉全年營運成長可期。

毅嘉表示，第四季營運受到大陸疫情大舉解封的干擾，但在車用產品的強勁需求與供應鏈瓶頸舒緩下，單季合併營收為21.36億元，較前一季度增加約3％，第四季毛利率更在產品組合轉佳下來到17％，較前一季度增加3個百分點，順勢帶動第四季度的稅前淨利上升至1.83億元，創近年單季新高，累積2022全年營收為76.54億元，年增18％，稅前淨利為4.72億元，年增超過7成，全年度營收及獲利再攀高峰。

展望未來，毅嘉表示，汽車電子、AI、5G及物聯網等新科技的需求仍持續增溫，且在全球淨零碳排的要求與各國政策的積極推動下，電動車市場也正快速的成長，加上汽車產業正邁向自動化發展，搭配搭配AI自動駕駛及智慧座艙的研發趨勢，未來汽車用到的零組件與PCB將越趨多元，毅嘉耕耘車用領域已超過十年，除了既有的FPC、FPCA、PCBA與機構件產品線外，也積極開發車用模組及散熱相關產品，持續擴大在車用領域的布局，2022年車用產品營收占比已高於6成，今年度車用產品營收占比可望繼續成長、挑戰7成，毅嘉全年度的營運成長將可期待。