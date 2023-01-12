寒冬送暖，慢飛天使說感謝！國際獅子會300E1區第四專區主席黃麗娟及300E1區總監蘇金川，今天上午帶領獅友來到旗山早療中心，深入瞭解早期療育服務並捐贈善款12萬元作為弱勢兒童服務經費，並陪同慢飛天使彩繪紅包，一同感受濃厚的過年氣氛。

為迎接兔年到來，教保老師和慢飛天使一起動手貼春聯布置教室，更邀請獅友們一起融入慢飛天使「彩繪紅包」活動，孩子們以彩筆在紅包袋彩繪，有的畫兔子圖案，有的貼上卡通貼紙，每個都是獨一無二。

獅友們大手牽小手協助慢飛天使完成彩繪紅包後，教保老師教導孩子們說吉祥話，雖然有些慢飛天使口語能力較弱，但一字一字努力說出的認真神情，獅友紛紛豎起大拇指表示「孩子，你們真棒。」

國際獅子會300E1區第四分區主席黃麗娟表示，受到疫情衝擊，慈善機構及社福團體面臨捐款下降、物資缺乏的危機，當得知旗山早療中心有缺乏，即聯合8個分會及愛心企業共同捐款12萬元幫助慢飛天使早療起飛。

今年5歲的慢飛天使「安安」，3歲時外祖母發現到安安的口語表達內容很少，不喜歡主動開口講話，也不喜歡跟人相處互動，3歲時進入早療中心接受日托班課程，一轉眼安安的發展能力提升，經過早期療育之後，口語能力已能說出短句子，認知能力也大有進步。

伊甸旗山早療中心主任許廷安指出，伊甸在服務慢飛天使的過程中發現，許多家長還存有「大雞慢啼」觀念而延誤了幼童0至6歲黃金療育期的機會；還有不少中低收入的家庭，因買不起輔具、政府補助亦不足，許多慢飛天使回到家中就只能躺在床上，學習成效大打折扣。

以安安為例，她需要透由專業語言治療師及溝通輔具協助，更能幫助其學習事半功倍。

伊甸是哪裡有需求就往哪裡去，期待將資源帶到偏鄉各個角落，滿足偏遠地區早療家庭需要。以伊甸統計，今年度旗山區尚需行動輔具需求，大型的如兒童交通車，小型如個人輔具，像是溝通輔具，期盼更多企業及民眾支持。