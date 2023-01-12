南投縣吳姓男子於去年間到前女友租屋處，卻撞見王男在內躺床上睡覺，醋勁大發，2人發生肢體衝突，吳涉嫌以鈍器拳頭重擊王頭部，之後吳要陳女打電話叫救護車，並把王移至租屋處騎樓，一直等待救護車到場，王送醫後傷重死亡，吳男辯稱當時喝得太醉失去理智打人，一審以殺人罪判刑12年8月，二審改判9年6月徒刑，可上訴。

一審判決書指出，發生於去年春節前某日清晨，吳姓男子到分手的前女友租屋處，遇見正在追求陳女的王男睡在床上，吳憤而將王叫起，2人爆發肢體衝突，吳男以拳腳或疑似鈍器攻擊，造成王頭部右側前額受創傷性硬膜下腔出血併腦偏移等傷害。

王男不支倒地，吳男見狀請陳女打電話叫救護車，便把王男移至租屋處騎樓，王送醫後雖經開顱手術移除血塊，仍因中樞神經衰竭，最後因創傷性硬膜下腔出血併腦偏移而中樞神經衰竭死亡。

一審指出，死者解剖相驗右側前額型態性（圓形）挫擦傷，直徑3公分，以及鑑定證人鄭○峰法醫師於原審審理時所證，並比對相驗照片，被害人頭部右側前額確有一個近乎圓形之傷勢，吳坦承傷害致死犯行，但否認有以直徑約3公分之圓形堅硬鈍器擊打被害人頭部。

吳男辯稱，當天喝醉，不知為何就很氣一直打，只有徒手打。二審認為吳男有將王男移至騎樓，並在場等待救護車到場，足見吳應無意要被害人死亡，難認吳有殺害被害人之間接故意，應撤銷原判予以改判。

二審法官認為，吳男與王姓死者原本互不相識，吳因撞見王躺在前女友房間床上，一時氣憤殺人，吳姓男子犯後坦承傷害致死犯行，且已與王姓死者的父、母調解並給付賠償金完畢，改判吳有期徒刑9年6月，全案可上訴。