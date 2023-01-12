因演出電影《魯冰花》和戲劇《家有仙妻》而走紅的女星張瑞竹，之後憑著電視劇《絕代雙驕》在兩岸三地人氣暴漲，近年斜槓身兼藝術家、創作人和遊戲設計師等多重身分，2015年與大陸珠寶商結婚，時常會透過社群分享近況的她，近期也拍攝在雪梨確診日記，而她11日曬出穿著中空韻律服的自拍照，54歲近況令人驚艷不已。

張瑞竹穿上新簽約代言的美國韻律服，更直接說出自己真實體重，「我以為六十公斤的我沒有好看韻律服穿了，真開心有好多好看的韻律服」，只見她穿上細肩帶上衣，微露酥胸和事業線，中空設計讓她纖細蠻腰見客，看起來脂粉未施的她，皮膚緊緻紅潤無瑕疵，看起來根本不像已經54歲，讓粉絲驚呼「偶像真美」。

張瑞竹54歲仍保養得宜。(圖／取自張瑞竹微博)

張瑞竹2015年閃婚交往4個多月的大陸珠寶商，登記結婚後就定居上海，因為老公有過一段婚姻，因此她也成為2個孩子的繼母，她靠著陪他們玩遊戲、畫畫培養感情，很快變成好朋友，而她這1、2年因為疫情和老公分隔2地，但仍會每天視訊分享生活點滴維繫感情。