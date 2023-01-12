美國與盟友預備針對俄羅斯石油產業進行新一輪制裁，將就俄國精煉油出口設定價格上限，擴大西方國家對俄油制裁範圍。

消息人士透露，美財政部官員本周於歐洲開會討論新一輪制裁細節，預計此措施2月5日生效，制裁內容就俄國2項精煉油產品設立上限，一是柴油等高價油品出口，另一項是燃料油等低價油品出口。

這是繼上月美國、歐盟與盟友針對俄國石油出口設立每桶60美元上限之後，西方國家再次出擊。由於先前的措施對全球油價的衝擊相對緩和，這令西方官員們大受鼓舞，因為他們一方面希望向俄羅斯施壓，但另一方面也希望讓全球能源市場波動降到最低。

不過，對精煉油的制裁可能引起更大的經濟衝擊，尤其歐盟對俄羅斯柴油和其他精煉油的進口禁令也會在同日生效。市場觀察家和一些西方官員預期，俄羅斯未來要重新安排精煉油的出口方向，難度更高，進而使全球油價承壓。

俄羅斯精煉油在失去歐洲市場以及西方制裁壓力之下，煉油產量可能下滑，導致全球供應量減少。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員米特羅娃（Tatiana Mitrova）表示，「對油價設立上限，是不討喜的行動，但不那麼困難。對石油精煉產品而言，就會是更大的問題。」

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國與盟友嘗試打壓俄國經濟，期盼打擊俄國政府資助軍隊的能力，另一方面也冀望減緩制裁對本國經濟的傷害。俄石油產業對全球能源市場相當重要，也是西方國家最棘手的難題，因為能源價格高漲，已令全球多國通膨居高不下。

與俄羅斯原油上限一樣，針對石油產品的最新制裁將適用於提供俄羅斯海運產品融資、保險與運送服務的企業。七大工業國（G7）與澳洲的企業的售價必須低於上限，否則將面臨處罰。