高雄英迪格酒店慶6週年攜手台北大直英迪格及新開幕的阿里山英迪格推出三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」,第一晚入住高雄英迪格酒店即獲得另兩間酒店的住宿券,玩遍高雄、嘉義及台北三座城市,從南到北遊台灣,即日起至3月31日止開放官網及手機APP預訂專案,售價20,000元起。

英迪格(INDIGO)為IHG洲際酒店集團旗下的精品設計酒店品牌,以鄰里文化為品牌精神,每座城市只有一間英迪格酒店,具有獨一無二的風格特色與鄰間故事。

「高雄中央公園英迪格酒店」為洲際酒店集團在台首間英迪格品牌酒店,坐落於素有港都美譽的高雄,以罐頭、繽紛貨櫃及報關戳章等海港元素為設計靈感,鄰近中央公園捷運站、百貨商圈、駁二藝術特區.及高雄流行音樂中心,享受藝文薰陶與購物巡禮的多彩行程。頂樓設有「Pier No.1高空露天酒吧」,以特色調酒與璀璨繁星點亮高雄夜色。

「台北大直英迪格酒店」地處繁榮商圈,以「磚窯文化」及「河岸生活」為特色主軸,體現環山抱水、磚河共棲的品牌意象。酒店緊鄰捷運劍南路站、百貨影城及多間米其林名店,盡享都市潮流與美食饗宴。2022年全新打造sneaKOut BAR露天酒吧,遠眺台北101與城市景觀,宛如城市秘境,成為台北不夜城裡的耀眼亮點。

位於蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上的「阿里山英迪格酒店」於2022年底盛大開幕,為當地第一間國際品牌飯店暨黃金級綠建築飯店。客房以阿里山得天獨厚的壯闊自然生態為設計謬思,融合鄒族文化與台灣藍鵲,使旅人沐浴在大自然的洗禮之中。酒店一樓「粟餐廳」以鄒族料理為巧思,取用在地新鮮食材演繹食滿豐收的環球美饌。

英迪格三城聯賣專案「TAIWAN INDIGO GO GO」售價20,000元起,販售期間自即日起至4月30日止,民眾可以上IHG官網及APP搜尋「高雄英迪格」進行預訂,第一晚須入住高雄英迪格酒店,於酒店辦理住房手續時即獲得台北大直英迪格及阿里山英迪格兩間酒店的住宿券,可依照票券說明彈性預訂房間。3月31日前雙人平日周一至周西入住高雄英迪格「高級房城市景觀」一晚,加贈2客Wok on the Park全日餐廳半自助早餐,無限享用世界麵包大師「王鵬傑」精心客製美味麵包、高雄知名老店「興隆居」傳統早餐(每日限量)、主廚特製主餐及各式異國美饌。

4月30日前持住宿券於平日入住台北大直英迪格「高級客房」一晚,依入住人數提供至多2客T.R BAR & KITCHEN自助式早餐,特色主菜及異國美食無限享用,開啟活力充沛的一天。專案獨享加購sneaKOut BAR鄰感調酒「GAMA SHOP 柑仔店」買一送一,在露天酒吧裡玩味微醺好滋味。

阿里山英迪格酒店即將於1月16日開放頂樓設施,包’aveoveoyu酒吧、健身房、觀星平台、無邊際泳池與水療池,而夏季正值阿里山螢火蟲季,入住阿里山英迪格酒店除了能至山林間欣賞螢光飛舞的浪漫景緻,更能體驗阿里山地區唯一的高空無邊際泳池與水療池,徜徉在水雲天一線的泳池中欣賞日出景緻。5月1 至6月30日止,持住宿券享平日至多2人入住「精品房」一晚,贈送ton’u kitchen粟餐廳晨光早餐,品嘗鄒族特色料理及在地風味佳餚。專案再獨享頂樓’aveoveoyu酒吧全品項調酒買一送一。

高雄英迪格酒店為歡慶6周年,搭上國境解封的觀光熱潮,推出「繽紛6ove遊」主題住房專案,贈送訂製款迷你透明行李箱,特色造型極度吸睛。內箱附有古早味手工飛機餅乾,饒富童趣也重現經典復古。專案附贈至多2客的Wok on the Park全日餐廳半自助早餐無限享用世界麵包大師「王鵬傑」精心客製美味麵包、高雄知名老店「興隆居」傳統早餐(每日限量)、主廚特製主餐及各式異國美饌;額外加贈Pier No.1高空露天酒吧雙人座席及600元餐飲抵用券,每房每晚4,754元起(價格已含稅及服務費)。即日起至3月31日止開放預訂,歡迎使用IHG官網及APP搜尋「6ove Roaming」專案訂房。

高雄英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳,在除夕至初二的年節期間供應精緻又澎湃的新春圍爐桌菜專案,共有10道美饌佳餚,每桌14,999元(服務費另計),再享果汁無限暢飲,滿足家族團圓或是回門女兒團聚的餐飲需求。第一道「龍皇御品珍饈盤」,嚴選重達1公斤的整隻南美龍蝦,川燙後以精細刀工切片盛盤,入口清爽鮮甜,從前菜開始就展露高雄靠海的澎湃海鮮印象。「人參紅棗醉大蝦」則是主廚的得意之作,以陳年紹興酒浸泡枸杞、川弓、人參、紅棗及大蝦,足足泡製72小時,讓蝦肉Q彈又富有淡雅的酒香及中藥香氣,堪稱極品。正值入冬時節,必嚐的好滋味就是肥美紅蟳!「玉皇金瓜紅蟳粥」精選當季的野生紅蟳,蟹肉飽滿且蟹膏鮮美,搭配口感鬆綿的栗子南瓜慢火熬煮,煲出綿密細緻的港式粥品,溫暖脾胃。新春圍爐專案從除夕當晚起提供晚宴,初一及初二開放午晚餐時段,每個時段限量開放訂席,每桌加贈精選紅酒乙瓶。

