台北市長蔣萬安上任後為春聯題字「兔來萬安」，被民進黨砲轟馬屁文化、威權復辟，台北市議員王世堅則建議立一尊「蔣萬安銅像」供市民崇拜！就連反綠陣營也紛開酸。蔣萬安今(12日)回應表示已正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。媒體人黃揚明對此提醒，喜歡被拍馬屁的政治領袖，沒有一個會值得人民尊敬。無論是國民黨或是民進黨、民眾黨的縣市首長，都得提防些！

蔣萬安今天(12日)下午出席消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，在蔣萬安到場前，就被民眾發現消防局的場內布置，貼著斗大的「台北萬安」字樣，加上日前的春聯也是寫著「兔來萬安」，有人質疑拍馬屁文化再起。過往前市長郝龍斌時期也時常出現台北「郝」運之類的諧音祝賀文。

「馬屁文化正籠罩北桃，熟悉的國民黨回來了！」黃揚明前2天曾發文批「台北萬安」及「桃園善好」等春聯字樣。他強調，相信有職場工作經驗的朋友，都會對那些沒能力，只會拍馬屁、油嘴滑舌的人嗤之以鼻，但若這樣的人位居廟堂，為官食祿，那麼，這樣的團隊一定不會強大。而那些喜歡被拍馬屁的政治領袖，沒有一個會值得人民尊敬。無論是國民黨的新任縣市長，或是民進黨、民眾黨的縣市首長，都得提防些！

王世堅則酸，如果是蔣萬安個人的競選小物，個人經費下去印製，愛怎麼印都沒關係，但這是公帑，民政局依每年往例，台北市長要發的春聯，希望不要個人偶像包裝含在裡面。蔣萬安這個舉動頗有他們「父祖輩之風」，以前蔣介石也是到處題詞、題字，包括「勿忘在莒」以及騎著馬的雕像，蔣萬安重振蔣家威風，只差還沒鍍上銅像。建議蔣萬安在北市政府一樓大廳立一尊「蔣萬安銅像」供市民崇拜！

蔣萬安今則回應，單純是新的一年祝福大家萬事平安，他的名字因為諧音的關係，本來就會做很多運用。大家有各種意見，市府都虛心接受，未來也請市府團隊在未來安排布置上面更加謹慎。蔣萬安也正式提醒各局處，未來別再用市長的名字做文宣，嚴禁馬屁文化發生在台北市政府。

黃揚明對此表示：給予蔣市長肯定，希望蔣市長是真的知道問題出在哪裡。