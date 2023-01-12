桃園市龍潭區三坑抽水站爆管，南桃園逾33萬戶大停水，復水時間又一再跳票，引起停水用戶不滿。新任市長張善政也在臉書提出看法。台南市前議員謝龍介侄子謝克洋卻認為，桃園市長張善政上任後第一個考驗就不及格，副市長們在這次停水事件上有跟沒有一樣，還有桃園市府團隊不該讓張善政在媒體上呈現出「只會震怒」的樣子。

謝克洋今(12日)在臉書粉專表示，桃園市長張善政上任後第一個考驗就不及格，首先是副市長們在這次停水事件上有跟沒有一樣，看不到他們擔任什麼角色，而且張善政在臉書上的發文，完全沒有讓民眾得到解決問題的資訊，這種文不如不要發。

謝克洋接著指出，桃園市府團隊不該讓張善政在媒體上呈現出「只會震怒」的樣子，面臨缺水之苦有誰不怒？但市府除了要能苦民所苦以外，更應該提出解方以及更多可用資訊給民眾，並且請黨籍市議員們幫忙廣傳。

另外，謝克洋也點出意外衍生出的喝酒事件，「酒後不開車」這個口號大家都知道，今天不管喝多少酒就是不應該開車，尤其身為行政首長，更不應該做錯誤示範，會讓人感受市長面對「酒後開車」這件事的態度很輕浮，即使沒有違法，但是觀感就是很差。

謝克洋最後喊話，雖然我們是同黨同志，但有些話該說還是要說，相信很多市民也是對他有信心能夠治理好桃園，加油！

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