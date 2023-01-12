許多餐飲品牌都會推出APP，透過許多集點優惠吸引不少粉絲。一名網友表示，依照麥當勞APP目前的積分集點規則，得花很長時間才能享受優惠，跟其他品牌的APP相比機會少了許多，好奇「麥當勞APP值得每天簽到嗎？」沒想到釣出一名濫用規則人士透露，創設12個帳號就能夠每個月吃到免費餐點，引發抨擊。

原PO在PTT發文表示，自己比較晚才加入麥當勞APP參加集點優惠活動，比較其他品牌的APP後，他發現根據目前集點規則，麥當勞享受免費餐點的速度相對較慢，「想請問大家，雖然每天點個簽到很快，但是有值得去玩嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「直接用APP結帳賺點數更快，簽到加減拿而已」、「曾經值得」、「APP會員簽到或集點留電信業和便利商店就好，點數用途多又方便！其它的根本雞肋」、「現在大概只有抽到買麥香雞送中飲才會想吃了」。

有網友則透露，「我12個帳號簽，平均1個月一餐免費麥當勞，給您參考」、「我也是12帳用模擬器同步操作一次全簽，之前20點小薯吃到不要不要」，讓其他人痛批，「就是有這種人所以人家現在分數都給得很可憐」、「多帳號也拿來說嘴每個月換？怎麼不乾脆說每天換算了？」、「12帳號也太誇張了」。