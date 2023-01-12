職棒球員認真指導地區少棒隊球員球技，期望培育更多優秀的棒球選手。(圖／讀者提供)

小朋友看到心儀偶像個個爭相索取簽名、合影留念，整個校園瞬間嗨翻。(圖／讀者提供)

樂天桃猿職棒球團副董事長川田喜則11日帶領3位樂天職棒球星陳禹勳、郭嚴文及朱育賢造訪金門，展開一連串的交流活動，除了指導地區少棒隊球員球技外，今（12）日上午並在金門棒委會主委陳滄江陪同下，拜訪金鼎國小與學童們相見歡，小朋友看到心儀偶像個個爭相索取簽名、合影留念，整個校園瞬間嗨翻。

樂天桃猿球團拜訪金鼎國小，贈送小朋友每人各1件樂天職棒的紀念球衫留念。(圖／讀者提供)

陳禹勳、郭嚴文及朱育賢3位職棒球星代表球團贈送小朋友每人各1件樂天職棒的紀念球衫，拿到禮物的學童們樂壞了，每個都笑得合不攏嘴。雖然金鼎國小因場地所限，沒有少棒隊，但學童們對樂天職棒隊的球星相當熟悉，在與球員互動時熱烈競相發言詢問：「（問陳禹勳）綽號「鄉長」怎麼來的？怎麼開始打棒球的？最擅長投什麼球？（問郭嚴文）為什麼叫「超級喜歡」？「（問朱育賢）打過幾支全壘打？去年桃猿隊沒連霸的心情？」甚至連「為什麼這麼帥！結婚沒？有小孩沒？」等問題都出來了，現場氣氛超級熱烈。

在球員簽名時間，小朋友們除了拿剛獲贈的樂天隊紀念球衫排隊請陳禹勳等3人簽名，也有心的準備了棒球、球帽、簽名簿熱情索取簽名。跟仰幕的大哥哥球星合照時更是熱烈，總共分了3批才順利拍完大合照。

樂天桃猿球團副董事長川田喜則(右4)拜會副縣長李文良(左4)，交換雙方體育交流意願。(圖／讀者提供)

樂天桃猿職棒球團一行也特別前往金門縣政府拜會副縣長李文良，邀請縣府到桃園市青埔樂天棒球場作觀光促銷活動，並交換雙方體育交流意願；也邀請李文良與金酒公司董事長謝世傑到樂天主場職棒賽時當開球佳賓。李文良表示非常歡迎川田副董事長率團來訪，對於所提雙方體育交流案可進一步研究。

樂天球團副董事長川田喜則表示，青埔球場有1萬8千個觀眾席，每年球季都有各式不同的主題活動，他願意促成金門日活動，招待金門鄉親免費入場，也替金門宣傳觀光旅遊及特產；並希望與金門縣政府與金酒公司洽談推促金門觀光與金酒促銷合作案。

安排樂天桃猿隊球員到金門訪問的桃園市浯江金門同鄉會理事長李寧源表示，過去他曾在青埔棒球場舉3屆「職棒金門日」，旅台金門鄉親反應熱烈，有數千人入場，今後將繼續與樂天球團合作舉辦。李寧源說2月11、12日要再帶數名超人氣樂天女孩（Rakuten Girls）啦啦隊員來金門訪問，更進一步促進雙方的交流。