南瀛天文館 以行動天文館與您共尋瑰麗宇宙

南瀛天文館座落於臺南市近郊的大內區，為南臺灣唯一天文博物館，致力向民眾推廣天文之美，視天文教育普及化為重要理念，也將天文望遠鏡帶出天文館，前往校園、社區、夜市、觀光景點等地，提供民眾在日常生活也能近距離感受星空之美。

今晚～我想來點 天文望遠鏡配五星連珠地瓜球

為拓展民眾對天文的認識，2013年開始辦理「路邊天文」，將天文觀測帶入日常生活，前往夜市、公園、購物中心等地，或配合校慶、元宵、諸羅春分日等活動， 推廣天文教育，翻轉民眾對天文的刻板印象；2021年進行20場次，服務約2萬1000人，2022年上半年進行10場次，服務約7000人；2022年度下半年前往臺南13個場域，服務逾1萬2000人次。

「路邊天文」活動，2022年諸羅春分日，天文志工協助親子利用天文望遠鏡觀測太陽。(圖／臺南市教育局)

天文知識快遞到校 培養駐校天文學家

「行動天文館」走進校園辦理教師研習，帶著天文教學資源百寶箱，與教師分享最新天文時事或特殊天象預報資訊，透過知識講座、教具演示、望遠鏡解說等，引領教師發展多元興趣與素養；2022年以「第一次觀星就上手」為主題，讓臺南市國中小教師在各自學校掌握第一手天文即時資訊。

天文遊俠到校園 共享晨之美玩天文之樂

行動天文館理念除將天文知識帶入一般民眾及教師生活圈，更希望將天文知識從小扎根學童心中。南瀛天文館將天文知識內涵轉化為各式有趣團康遊戲或競賽，利用晨光時間或彈性課程，透過「天文遊俠」活動巡迴臺南國中小，2022年上半年巡迴11所國中小，服務990位師生；下半年巡迴10所國中小，服務1100位師生。

南瀛天文館將持續辦理多元行動天文館活動，讓天文知識不再遙遠，貼近市民生活，並同步宣傳南臺灣唯一以天文為主題的博物館，歡迎對天文知識及天文觀測有興趣的朋友，來到南瀛天文館探索宇宙的神祕與美麗。

南瀛天文館周一休館，連假期間不打烊！參觀資訊歡迎至南瀛天文館網站查詢https://taea.tn.edu.tw/，洽詢電話06-5761076。

「天文遊俠」2022年前進永福國小，「天外奇蹟」中學童發揮創意擺出獨特姿勢。(圖／臺南市教育局)

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