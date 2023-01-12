P. LEAGUE+ 12日公布2022-23賽季Porsche 12月最有價值球員，桃園璞園領航猿盧峻翔8場出賽，多次在第4節挺身而出，助隊當月收下7連勝，以平均每場貢獻15.4分、4.4籃板、1.9抄截獲獎。

盧峻翔是PLG上季年度最佳第六人，2022-23賽季在新教頭卡米諾斯的戰術體系下改以先發出賽，獲得更多上場時間，他也用實力回應教練、隊友的信任，去年12月的8場例行賽，盧峻翔上場時間超過31分全隊最高，其中7場單場得分雙位數，平均15.4分也是全隊本土最高，幫助原本戰績在後段班的領航猿，戰績10勝3敗僅次新北國王。

領航猿12月7連勝、目前累積9連勝為聯盟球隊例行賽最多連勝紀錄，盧峻翔絕對功不可沒，因此在競爭激烈的12月最有價值球員投票中，盧峻翔於包含2張球迷選票的23張選票中獲得7張5分、以總分53分獲得12月最有價值球員。