美國智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)日前針對台海進行兵推,名為「The First Battle of the Next War」,CNN於9日獨家披露兵推結果。不過,此兵推報告被軍事專家張競發現,竟然出現「澎湖省」,國際政治觀察家方恩格律師直言,別崇拜外籍「台灣專家」!

CSIS對台海的兵推報告指出,美、日會損失數十艘艦隻、數百架軍機、陣亡數千人,重創美國的全球地位多年。且在大多數的想定情況下,美國海軍損失2艘航母、10至20艘大型水面戰艦。

至於大陸方面,預估共軍會有約1萬人陣亡、損失155架戰機和138艘船艦。

兵推結果顯示,台灣的海軍26艘驅逐艦和巡防艦全數被擊沉,只剩一個沒有電力與基本民生運轉的島嶼。

另外,日本可能損失超過100架戰鬥機及26艘戰艦,美軍在本土的軍事基地也可能遭受共軍攻擊。

不過,此兵推報告被軍事專家張競發現,竟然出現「澎湖省」!國際政治觀察家方恩格律師直言,台灣的政府、媒體和讀者,別崇拜外籍的「台灣專家」!