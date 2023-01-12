PLATTS報導，伴隨需求增溫，加上苯原料、SM彈升等成本拉升，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢持穩墊高。其中，EVA大漲165美元，每噸價格突破1,700美元整數關卡，站上1,705美元；台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）收益進補。

此外，LDPE、PS現貨行情連袂續揚20美元；ABS也續漲10美元。PVC、HDPE、LLDPE、PP持平走堅。台達化（1309）、國喬（1312）及台苯（1310）營運利差加分。

廠商表示，大陸為全球石化原料最大市場，是影響亞洲石化行情的重要關鍵，去年12月鬆綁防疫政策，且自今年1/8起開放邊境，雖然短期面臨疫情加劇的經濟陣痛期，但政府積極開放與病毒共存，可望提早達到群體免疫，加上持續推出穩經濟措施，大幅提升農曆春節後客戶購料信心，經濟可望恢復成長動能。依IMF預估，中國大陸2023年GDP4.4％高於2022年3.2％，有利石化產品需求增長。

此外，去年底各國消費者物價指數（CPI）似已觸頂，能源、原物料及海運物流費用等價格走跌，市場預期通膨逐季降低，各國央行升息速度放緩，消費者信心可望恢復，也有助帶動石化產品需求增加。

其中，2022年12月EVA報價跌到低點，加上光伏原料矽料價格大跌超過三成，下游加工廠開工率回升，帶動需求增加，短線EVA價格已上漲逾200美元；目前客戶拉貨力道及追價意願已明顯上揚。後續農曆春節後步入季節性需求旺季，大陸市場買氣可望逐步增溫，產品價格看漲。