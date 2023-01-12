加入PLG福爾摩沙台新夢想家不到一個月就被「Thank You」釋出的洋將福斯特（Nick Faust），12日正式加盟T1聯盟台南台鋼獵鷹，並更名「飛斯特」，球隊希望場上熱情奔放的飛斯特，為球隊帶來霸氣。

飛斯特效力PLG新竹街口攻城獅識中文名叫「法獅」，曾在2021-22年賽季締造過單場45分、47分得分紀錄，去年12月回鍋PLG加入夢想家，以福斯特之名上場，可惜不到1個月、僅為救夢想家出賽1場就被釋出，但也很快獲得新東家台南台鋼獵鷹賞賜，要在T1聯盟重新出發。

台鋼獵鷹表示，球隊本季以「超鷹速」為年度口號，飛斯特又是擁有全能得分武器的好手，不只具備出色外圍火力，也時常用暴扣來炒熱氣氛，故球團將他的中文名改為「飛斯特」，為超鷹速戰隊注入更多能量，昨天他也投入團隊訓練，再度與昔日的戰友布拉、吳岱豪齊聚台南，他說：「獵鷹或許是支年輕球隊，但大家拚勁十足，在強調速度與轉換快攻的球隊中，相信我能在攻防兩端技壓對手，打得更霸氣與果決，幫助球隊邁向冠軍目標。」

台鋼獵鷹錢韋成總經理表示：「飛斯特是位球商高的得分砍將，球風也符合球隊需求，他的加入不僅大幅提升我們側翼進攻的威脅性，且搭配他的敏捷移動力與爆發力，能強勢壓迫對手，另外，他在場上熱情奔放，希望這股正向態度能感染隊友，同時也HIGH翻場邊的球迷們。」