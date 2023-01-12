2歲幼童恩恩確診，延宕就醫，最後不治，引發社會關注，有媒體根據監察院報告指出，疾管署副署長莊人祥去年監院約詢時曾稱，「1922客服人員於恩恩家屬進線請求協助時，曾向家屬說明情況危急得自行就醫」。但監院比對衛福部提供的1922電話譯文發現，並未向家屬提及「情況危急得自行就醫」。對此莊人祥表示，經查確實監察院的報告找不到該內容，但確實有說明可以自行就醫的內容，「不知道沒有的原因，但會再確認是哪個環節有誤會」。

去年4月14日新北市中和區2歲幼童恩恩確診發燒、意識昏迷，家屬撥打1922防疫專線及119，卻延宕81分鐘才送醫，恩恩於19日病逝。監察院衛環委員會12月審查通過糾正衛福部及新北市政府。

有媒體報導，疾管署副署長莊人祥去年監院約詢時曾稱，「1922客服人員於恩恩家屬進線請求協助時，曾向家屬說明情況危急得自行就醫」。但監院比對衛福部提供的1922電話譯文發現，1922客服人員請家屬持續撥打119或聯繫衛生單位，並請家屬向消防單位說明情況危急，請消防隊立即出車，並未向家屬提及「情況危急得自行就醫」。

對此，莊人祥表示，自己沒有說謊，客服人員確實有向家屬說明危急得自行就醫，經向同仁詢問後，監察院確實有表達在譯文中沒有找到1922有表達緊急時得以外出，但事實上衛福部1922專線確實有表達，「不知道沒有的原因，但會再確認是哪個環節有誤會」。

指揮中心表示，1922專線主要提供「疫情通報與傳染病諮詢服務」，且疾管署已於111年6月30日經諮詢急診醫學會專家及參考內政部消防署相關救護應變指引後，調整精進作業流程。

指揮中心表示，恩恩案家屬111年4月14日18時9分再次進線時，客服人員亦請家屬持續撥打119或聯繫衛生局／所外，並告知如遭遇火災或危及生命安全等緊急狀況，可自行外出就醫。