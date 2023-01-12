女星小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會風波從去年底燒到現在，目前各說各話，令外界看得一頭霧水。女星唐玲是宋逸民胞弟宋達民的教會成員，今（12日）發文點出藝起發光風波詭異的地方。

唐玲12日在社群平台Hashtag藝起發光協會、宋逸民、理事長、牧師，有感而發地寫道：「牧師是人也不完美，犯錯有疏失在所難免，但我生眼睛長眉毛，沒看過有人出錢出力出人出面出時間，還把自己的房子拿出來大家用，沒領薪水，常常帶領基督徒藝人讀書、做公益善事，然後現在被罵成神棍、邪教、妖魔鬼怪，這狀況真是太詭異，不知到底哪裡出了問題？」

唐玲認為這些紛擾已影響社會對基督信仰團體的觀感，忍不住問：「為何沒有政府單位？或是有公信力的資深牧長群組成專案小組，出來調查清楚說明主持公道？還是應該任由這個事實真相石沉大海，相關人士永遠背負莫名污點。」唐玲祈禱時間沖淡記憶，把明天交給未來，過一天算一天。

唐玲回憶受洗之後，到神學院學習的出發點是以前沒讀完大學，現在讀書拿學位、想戴方帽子，卻因為罹癌得被迫中斷，不禁感嘆：「唉～不知道這輩子還有沒有機會上完。」