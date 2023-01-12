日本讀賣新聞周四報導，日本銀（央）在下周舉行的今年首次例會將會檢討貨幣寬鬆政策的副作用，並可能採取修正殖利率曲線扭曲的新一波作為，增加市場對日銀政策立場轉鷹的預期，日圓應聲大漲，對美元逼近逾七個月高檔。

日圓在亞洲匯市周四早盤開高，歐洲匯市在買盤推升下最高來到131.06日圓對1美元，大漲1.41日圓或1.1％，進逼今年初創下的129.50日圓的逾七個月高點。

讀賣新聞報導指出，日銀下周例會將會檢討貨幣寬鬆政策的副作用，同時可能採取修正殖利率曲線扭曲的額外措施。該篇報導並未引述消息來源。

日銀去年底最後一次例會意外宣布放寬10年公債殖利率波幅，上限值從原本的0.25％放寬至0.5％，此舉被市場解讀為貨幣寬鬆逐漸退場的徵兆，日圓更出現報復性反彈。

荷商安智銀行（ING）駐倫敦全球市場主管透納（Chris Turner）表示，「日媒的報導強調的是日本下周決策例會很可能會作出政策調整。」

他進一步指出，「投資人或許會開始看到貨幣政策正常化，這將會是日銀重大的政策改變，對日圓更是超級大利多。」

日圓走強一部份原因也是得利於國際美元走貶，追蹤美元對六大對手貨幣表現的美元指數周四又回軟，最低來到103.02，大有回測本周稍早102.93的七個月低點之勢。

由於美國近來經濟指標普遍偏弱，加深市場對於聯準會（Fed）貨幣政策可能提前由緊轉鬆的預期，摜壓美元走低。

美國周四將公布最新消費者物價指數（CPI），安智的透納指出，「即便新的CPI數據高於市場預期，但美國通膨壓力放緩的趨勢已經確立，再考量經濟可能陷入衰退，Fed今年下半年就會降息。」

安智預估，Fed上半年會再升息2碼，下半年總共將降息4碼。