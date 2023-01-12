奇景光電（納斯達克代號：HIMX）12日宣布，2022年第四季營收及每ADS盈餘，優於法說會預估，營收較上一季增加22.8％，大幅優於原先法說會預估季成長約4％至8％。

若將營收以各該季平均匯率換算為新台幣，則2022年第四季營收較上一季增加27.9％。毛利率30.5％則略低於法說會預估，因此提前公布自結2022年第四季及全年合併財務報表。同時，2022全年營收超過12億美元，全年扣除員工獎酬後的IFRS每ADS盈餘為135.6美分（約新台幣40.2元），non-IFRS每ADS盈餘為158.0美分（約新台幣46.8元）。

由於大部分營運數字優於2022年11月10日法說會預估，奇景提前公布自結2022年第四季財務報表如下：

奇景2022年第四季營收為2億6,230萬美元（約新台幣82億2,500萬元），較上一季增加22.8％，大幅優於原先法說會預估季成長約4％至8％。同時，奇景2022年第四季營收，較去年同期減少42％。若將營收以各該季平均匯率換算為新台幣，則2022年第四季營收較上一季增加27.9％，較去年同期減少34.5％。

2022年第四季IFRS和non-IFRS毛利率均約為30.5％，而法說會預估non-IFRS毛利率為31.5％至33.5％。奇景2022年第三季IFRS和non-IFRS的毛利率分別為36.0％和36.3％，2021年第四季兩者均為51.8％。

2022年第四季IFRS每ADS盈餘約為24.1美分（約新台幣7.6元），優於原先法說會預估的每ADS盈餘在17.8美分至20.8美分之間（約新台幣5.7至6.6元），奇景2022年第三季每ADS盈餘為4.8美分（約新台幣1.4元），2021年第四季為81.5美分（約新台幣22.6元）。

2022年第四季non-IFRS每ADS盈餘約為27.3美分（約新台幣8.6元），優於原先法說會預估non-IFRS每ADS盈餘在21.0美分至24.0美分之間（約新台幣6.7元至7.7元），奇景2022年第三季non-IFRS每ADS盈餘為17.0美分（約新台幣5.1元），2021年第四季non-IFRS每ADS盈餘為84.9美分（約新台幣23.6元）。

奇景光電執行長吳炳昌表示，2022年第四季出色的營收業績，主要是持續努力去化過剩庫存，且第四季底去化庫存進展超乎預期，尤其是在中小尺寸驅動IC領域。

不過，在去化庫存的過程中，也對毛利率產生不利影響，因為在必要時，庫存會被打折出售，而這些商品當初是在晶圓代工廠和後段封測廠，產能吃緊、價格都很高的時候備料的，所以成本較高。

展望未來，奇景預估庫存將在未來的二至三季內恢復至正常水準。奇景將在2月的線上法說會，提供完整自結的2022年第四季及全年合併財務報表，與2023年第一季展望。