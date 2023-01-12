雲端託管服務商伊雲谷（6689）日前公布2022年營收86.7億元，年減15.09％，該公司解釋，營收下滑是因為減少儲存事業部門，將業務重心移往雲端事業。12月營收為8.27億元，年增8.4％

科技調查機構ChannelE2E日前公布「全球雲端託管服務商250強名單（MSP 250：Public Cloud Managed Services Providers）」，伊雲谷數位科技已連續五年入榜。該公司表示，自2016年起，每年均通過國際公有雲大廠的雲端託管認證。

伊雲谷11日也公布「MSP客戶滿意度」調查，有高達96％的客戶對於伊雲谷的技術服務感到滿意。

ChannelE2E每年發布「全球雲端託管服務商250強名單」，提供三大公有雲Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure以及Google Cloud Platform（GCP）的全球頂尖雲端託管服務提供商（managed IT services provider；MSP），歷年入榜名單包含 Accenture及Deloitte等全球知名雲端顧問公司。

伊雲谷表示，數位轉型成為企業營運的重要關鍵，雲端管理已是企業投資的重要一環，市場研究機構Gartner的研究報告指出，2023年全球終端使用者花在公有雲服務上的支出可望成長20.7％，金額達到5,918億美元，而其中雲端管理與安全服務花費預估達417億美元，成長約22％。

伊雲谷雲端事業部總經理林儀表示，多雲及混合雲環境已成趨勢。面對日益複雜的雲端環境，伊雲谷從人才著手，由原廠認證工程師組成專業團隊，以最少人力發揮最大效益。

伊雲谷目前提供四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、Oracle Cloud）服務，為AWS 大中華區首位「核心級服務合作夥伴」，現為Oracle加值經銷商（VAD, ValueAdded Distributor）及微軟授權解決方案合作夥伴（Licensing Solution Partner）， 2022 年透過購併雲動力將Google Cloud納入旗下公有雲服務。