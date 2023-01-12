主演電影即將上映，鍾欣凌直呼緊張，還因此失眠多日。（羅永銘攝）

王少偉（左起）、蘇晏霈、Darren開心出席《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》首映會。（羅永銘攝）

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬回歸推出賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，今（12日）舉辦首映會，2位監製陳慧玲、吳明憲及導演鄧安寧率演員群鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）、炎亞綸、江宜蓉、王自強齊聚亮相，電影明（13日）將上映，鍾欣凌直呼緊張，還因此失眠多日。

鍾欣凌在片中化身兔女郎女僕，今搞笑表示，好險自己有扮兔子，「不然大家都以為我是扮豬，剛好今年是兔年！」接著感性表示，首映會有全家聚在一起的感覺，不忘大讚特別演出電影版的炎亞綸「很溫暖很舒服」，並笑言《阿凡達：水之道》的主角一家跟他們一樣都是「蘇家人」，「蘇家人團結一心，人家破5億，我們破5000萬就穿十八銅人，力拼藍藍人！」

活動現場大家各自分享新的一年想找回來的OO，剛與緋聞女友的許藍方爆分手的王少偉坦言，自己的OO是找回「童ㄓㄣ」，立刻被主持人阿Ken虧「與許博士聊太久天，難道就是要找回童貞？」讓全場笑瘋，王少偉急忙解釋是童「真」，笑說「是你們自己歪樓聯想到貞操，我說的是赤子之心啦，我們活到一大把歲數之後，很重要就是保持童真」，也強調自己的童真一直都在，「只是因為在這部片裡面比較勢力」。

阿Ken繼續問：「是只有你可以去找她找回童真，還是大家都可以？」王少偉表示「大家都可以來電影院找！」阿Ken笑緩頰說：「讓我們拭目以待！」隨後更加碼拱王少偉：「那就帶許博士一起來戲院找回童真！」王少偉僅跟著笑笑回應：「水唷！」炎亞綸則說自己的OO是「愛情」，因為太忙了沒有時間談戀愛，被問現在仍是單身？他表示：「永遠都是單身。」