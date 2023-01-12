網路霸凌事件層出不窮，台中市民進黨立委黃國書接獲1名女網紅陳情，指稱她在網路上遭集體霸凌，身心嚴重受創；立委黃國書12日呼籲，政府應儘速修法，遏止網路霸凌風氣，避免更多人因網路霸凌受到身心傷害或巨大損失。

鍾姓女網紅在記者會中指出，去年1名網紅因與她行銷理念不同，2人分道揚鑣後，今年初即遭該名網紅與其他人在網路霸凌，最後生意受損、孩子在校被排擠等狀況，她已到警局報案並透過律師提告對方。

立委黃國書表示，個人或集體故意以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，造成對方身心靈傷害的網路不當行為，即是霸凌。

台中市立委黃國書呼籲，言論自由並非可以無限上綱，若不實謠言、文字侮辱、恐嚇在網路上成為另一種霸凌方式，侵害到他人名譽或隱私等等，政府應加以限制，建議政府修正《刑法》309條，將網路霸凌行為納入《公然侮辱罪》刑罰。

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