2023第一次全國羽球排名賽12日圓滿落幕，大會從1月3日到12日於台北體育館進行精彩對抗，排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一管道，乙組最終成績揭曉，誕生多位甲組球員。

男子乙組雙打冠軍戰的部分，國立體育大學張言／合庫斗南高中李長龍對上國立體育大學曾聖安／李逢晟，張言／李長龍開賽就掌握契機，率先取得第11分，也順利以8分差距收下第1局；第2局兩人依舊保持良好節奏，未讓對手再越雷池一步，最終21比13、21比10直落二擊退對手，奪下本次男子乙組雙打的金盃。

張言／李長龍去年10月左右才以訊息的方式確認搭檔，甚至是排名賽前兩周才開始合拍練習，不過這次排名賽兩人一路過關斬將，在冠軍賽更僅花16分鐘就奪下比賽勝利。兩人表示，這次參賽就是一步一步把自己的工作做好，將戰術以及策略調整到位，能獲得冠軍則是意料之外的收穫。

女子乙組單打冠軍賽，則是由土銀西螺國中廖芮萁對戰中租大同黃羽薇，目前就讀國三的廖芮萁在這場比賽展現穩健的球風，雖然剛開賽戰況一度膠著，不過廖芮萁靠著強大的心理素質，穩紮穩打，以21比14、21比18收下期待已久的冠軍金牌。

廖芮萁上次排名賽挑戰甲組失利，這次賽前做足了準備，先去泰國移地訓練，再去參加土銀的模擬賽，果然收到不錯的成果。廖芮萁認為自己跟上次排名賽比起來，變得比較敢打也沒那麼緊張，她的教練透露，最近做很多訓練都是為了這次的排名賽，很高興廖芮萁有達成目標，廖芮萁也很感謝家人這次到場幫她加油以及一直以來的支持和陪伴，讓她能夠無後顧之憂的在場上奮戰。

全國羽球排名賽由中華民國羽球協會所舉辦，一年共有兩次，除了是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚。凡於乙組賽事獲得單打前四名、雙打前三名之選手，便可報請「中華民國羽球協會」晉升為甲組球員，期望透過完善的制度，讓更多乙組的潛力選手能有機會挑戰高層級賽事，在國際舞台上發光發熱。