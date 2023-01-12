好萊塢巨星「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie），雖然沒在本屆金球獎奪下影帝后的獎座，但2人在台下的合影，讓全世界網友看了都興奮不已，直呼是「金球獎最美合照」。

瑪格羅比和布萊德彼特雖然沒一起走金球獎紅毯，但在頒獎典禮台下，兩人不僅坐在同桌還坐在隔壁，引來攝影師瘋狂拍攝，網友也大讚兩人同框畫面超美，都好好看。

瑪格羅比一襲粉紅禮服走金球紅毯，宛如真人芭比。(圖／達志影像)

而相當崇拜小布的瑪格羅比，臉上幸福笑容藏不住，年近60歲的小布也保養得宜，依舊帥氣十足，俊男美女組合，成為本屆「金球獎最美合照」。

布萊德彼特和瑪格羅比主演的電影《巴比倫》雖然還未在台上映，但因為之前瑪格羅比受訪時，就透露因為自己的「私心」，向導演主動加吻戲，還被導演識破反虧：「你是想親布萊德彼特吧！」對此，她也坦言現在不親，可能再也沒有機會親到了。

瑪格羅比在電影《巴比倫》有狂野演出。(圖／達志影像)

布萊德彼特(圖左)在《巴比倫》中飾演當紅巨星。(圖／達志影像)

而最後經過導演的思考後，認為吻戲符合角色性格，且布萊德彼特也答應了，因此就加了這場吻戲，讓影迷都相當期待能在電影裡一睹這場吻戲。