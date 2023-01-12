工業電腦廠廣積（8050）去年營收衝上67.76億元，年增15.91％，改寫歷史新高，展望2023年，公司受惠網通大單出貨動能延續，且智慧零售新接訂單將於第二季起逐步放量生產，業績有望季季走高，法人預估全年營收年增將有3成水準，再創高峰。

廣積桃園平鎮廠正式啟用，12日舉辦揭牌儀式，主要生產IPC主機板、嵌入式電腦系統、觸控電腦、數位看板、網通及ODM、JDM專案產品，新廠三條SMT皆為快速生產線，2月將再增加一條SMT，在產能全開情況下，整體產能將較原先加計新莊、三重廠增加2.5倍，以因應未來訂單生產需求。

廣積董事長林秋旭指出，廣積持續加碼投資台灣，強化在地製造產能，除了平鎮廠外，2022年也在南港軟體園區增購逾1,700坪的辦公空間，堅持「根留台灣、布局全球」的營運策略。

展望2023年，網通及智慧零售將是廣積成長兩大動能，在大客戶訂單能見度高，拉貨力道延續之下，營收貢獻將有雙位數增幅。其中，網通產品雖然仍受到晶片缺料影響，導致訂單達交率約在7、8成，但公司預料來料情況會愈來愈好，有利出貨動能向上，且有新專案陸續投產，營收占比有機會從2022年逾3成水準增長至4成。

而智慧零售部分，廣積受惠轉單效益顯現，成功拿下新客戶兩大專案訂單，規劃第二季開始生產，在終端市場換機潮帶動下，新舊產品交替逐步進入黃金交叉，出貨動能穩健攀升，2024年將達供貨高峰。

另工控應用2022年成長力道強勁，相較之下，2023年上半年需求較為觀望，預估將持平去年同現。廣積表示，目前並未有客戶砍單，僅有部分訂單往後遞延生產，看好下半年需求回升，全年工控表現預期仍將高於2022年。

法人預估，廣積在手訂單能量充沛，2023年各季營收都可望將較2022年同期成長，並呈現逐季增長態勢，隨著出貨規模放大，擴產效應顯現，預估廣積今年營收將年增3成，再創歷史新高。