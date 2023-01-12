「中國人」在醫院扔下十萬人民幣致敬帶病上班醫護。（澎湃新聞）

澎湃新聞12日報導，近日大陸網上流傳一段視訊：一名戴著帽子、墨鏡的爺叔在上海復旦大學附屬華山醫院掛號收費處，扔下一個黑色塑膠袋後轉身就「逃」，隨後醫院工作人員打開一看，竟然發現裡面竟有10萬塊現金（人民幣，下同）和一封信。信上寫著：「國人同心共度國難，白醫戰士民族驕傲，收入有限以表心意，請幫給醫生們的伙食增加點營養，望醫生們健康快樂。落款：中國人。」

澎湃新聞報導，12日向復旦大學附屬華山醫院核實到：該事件屬實，事件發生在1月10日，丟下現金的是吳姓患者，來自浙江湖州安吉，是名個體戶。

事發後，醫院工作人員緊急聯繫公安部門尋找這名熱心的「中國人」，隨後於1月11日輾轉聯繫到這名患者。

這名患者在電話中透露：他是華山醫院的「老病號」，最近從新聞報導中看到不少醫護人員帶病上崗，救治病人，自己也深受感動，「你們醫生一直對我很好的，我也沒什麼目的，幫不上你們的忙，這個錢給你們醫護人員加點伙食，我也『陽』過，都沒有力氣，你們醫生讓我很感動。」

醫院工作人員告訴他，會落實他的心意，但是對於普通人來說，10萬元是個大數據，想要把錢退給他時，這名患者突然態度強硬起來：「不好退的，這是打我臉的！」

華山醫院門診部副主任秦越萃表示，「這位先生的舉動讓我們的醫護人員都很感動。」疫情三年了，醫務人員一直奮戰在第一線，特別是最近遇到感染高峰，急診人員特別辛苦。有了患者的認可，大家都很激動，「我們愛護病人，但是病人反過來也在愛護著我們，我們覺得特別得暖心。」

「後續，華山醫院會繼續跟他保持聯繫，走正規的捐贈流程，我們也想要邀請他，成為醫院的行風監督員，為改善醫療服務提出更多寶貴意見。」秦越萃說。