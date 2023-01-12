中華電信參與投資的旗艦台劇《牛車來去》今(12)日舉辦首映記者會，《牛車來去》為中華電信與公共電視(以下簡稱公視)首部合資的作品，由金鐘獎導演李岳峰、主要演員包括安心亞、楊烈、游安順、米可白、楊子儀等堅強陣容連袂出席記者會，為年度大戲站台造勢。

《牛車來去》是一部講述台灣女兒在逆境奮鬥的動人故事，同時結合台灣特有傳統產業「牛車會社」的時代生活劇，本週六(14日)晚上10點於中華電信MOD、Hami Video同步首播，讓台劇迷再次體現台灣人誠懇作伙、用心交陪的精神，開啟新一波時代生活劇風潮。

代表出席首映會的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示：「中華電信與公視共同投資2023年最感動人心的時代生活旗艦大戲《牛車來去》，歷經過去一年面對疫情環境的種種艱難、緊鑼密鼓地拍攝，終不負戲迷的期待即將與大家見面。

中華電信MOD及Hami Video上架公視多部膾炙人口的優質戲劇，包括：《苦力》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《茶金》等時代生活劇都創下極高的觀看點閱率，與公視首部合作的時代生活劇《牛車來去》在本週六即將播出，期可為疫情趨緩後的農曆新年帶來溫暖正面的力量！」

中華電信積極參與多部台灣原創電影及劇集製作，不斷為國內影視產業發展注入動能。《牛車來去》為中華電信投資公視的首部作品，中華電信MOD、Hami Video為國內具代表性的影音娛樂平台，而公視以「出品台灣優質戲劇」聞名，強強聯手共創雙贏局面、打造強勢「台流」浪潮，為廣大的MOD、Hami Video客戶帶來豐富多元的頂級影視內容饗宴。