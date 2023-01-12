台中「新天地」集團新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，以高CP值獲得不少饕客關注。(新天地餐飲集團提供)

農曆春節將屆，除了傳統中式圍爐桌菜，愈來愈多消費者選擇享用異國料理當年夜飯，餐廳也紛紛推出不同風味的異國年菜，讓民眾即使沒有出國，也能品嚐道地異國美饌，為圍爐「食」光帶來新鮮感。

台中婚宴龍頭「新天地」集團去年11月推出新品牌「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，以高CP值獲得不少饕客關注，甫開幕就引發熱潮，幾乎天天客滿，11月營收開出亮眼紅盤。業者透露：「樂葵開幕1個月內訂位座席幾乎完訂，目前已積極籌備二店開設。」

「樂葵法式鐵板燒」用餐環境堪比五星級飯店，裝潢時尚氣派。(新天地餐飲集團提供)

「樂葵法式鐵板燒」集結高檔鐵板燒七大奢華食材，像是阿根廷天使紅蝦、日本鰤魚、日本蠔、北海道M級干貝、南非活鮑、加勒比海龍蝦、美國Prime級牛小排等奢華食材全入菜，加上高規質感的裝潢，1380元加1成的親民價格，讓不少吃過的網友大讚「價錢超佛心。」

迎接農曆新春假期，1／22初一至1／26初五期間，業者推出春節限定套餐，從既有10道菜色中，將「貝比沙拉」升級為「義大利帕馬火腿無花果沙拉」；美國Prime牛小排升級為「日本A5和牛紐約客牛排」，奢華指數再度破表，訂價1680元加1成。

「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」推出「四人新春團圓餐」，含服務費優惠價3888元，約原價77折。(風間餐飲集團提供)

近幾年，韓流席捲全球，色澤紅豔的韓式料理不僅視覺喜氣，甜辣滋味誘人食慾大開。「FOND訪韓國傳統豆腐鍋」台中老虎城、台中勤美、竹北三店同步於1／18至1／29推出四人新春團圓套餐，套餐集結店內人氣料理，包括多款傳統豆腐鍋（可任選2款）、水梨風味牛小排、奶油起司地瓜、辣年糕、韓國春節必吃的海鮮煎餅、人蔘雞、韓式炸雞，附甜點及200元以內飲料，四人歡聚價含服務費3888元，相當於原價的77折。

「饗泰多」推10菜1湯「迎新春泰團圓宴」年菜，6人份售價4688元。(饗賓餐旅事業提供)

饗賓餐旅事業旗下的饗賓「饗泰多」則推出「迎新春泰團圓宴」外賣年菜，10菜1湯囊括多款泰式經典菜色，售價4688元。吃得到唰嘴又開胃的「酸辣珍饌海鮮涼拌」、饕客力推超厚「冠軍月亮蝦餅」、經典名菜「清香檸檬魚」、濃郁香酥「黃咖哩軟殼蟹」、白飯小偷「扒飯打拋豬」、超浮誇2cm「豪華海鮮烘蛋」，還有必吃咖哩料理「帕能咖哩燉松阪」、「瑪莎曼燉牛肉」2擇1，餐後再來份濃香「泰奶生乳捲」，替團聚時光劃下甜蜜的收尾。