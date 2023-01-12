俄羅斯航太局(Ros)的官員表示，將在下個月發射一航新的、無人乘座的聯盟號太空船(Soyuz spacecraft)，以接回國際太空站裡的3名俄國太空人。這3人原先的太空船發生冷卻劑流失的問題，返航已經不安全。這起事件是人類進入太空以來，首次因為太空船故障，必須派出新太空船的案例。

美聯社報導，受影響的太空人分別是俄國的普羅科皮耶夫(Sergey Prokopyev)和佩特林(Dmitri Petelin)，以及美國太空人盧比歐(Frank Rubio)，他們在2022年9月，搭乘聯盟MS-22太空船前往國際太空站，進行180天的太空任務。任務結束時間預計是今年3月，到時候3名太空人還要乘坐MS-22回地球。

然而去年12 月14日，MS-22發生冷卻劑嚴重外流，可能是被一顆微小的流星體擊中，在外部散熱器上形成一個小洞。

MS-22太空船的冷卻劑外洩，散布在太空中如同雪花一樣。(圖/NASA)

俄羅斯航太局克里卡列夫(Sergei Krikalev,)表示，經過評估，雖然應該不致於完全無法操作，但是再使用該太空船返回地球仍然過於危險。克里卡列夫指出，太空艙的隔熱盾與氣密沒有受損，可以安全地重返大氣層並安全著陸，但太空人的感受將會相當不舒服，在冷卻系統無法使用的情況，進入太氣層的階段，艙內溫度可能達到 40度，而且濕度很高。當然，太空人會將太空衣完整穿好，但是70年的太空探索經驗告訴我們：千萬不要有僥倖心態。

新的聯盟號太空船計劃在2月20日發射，由於是要接回太空人，所以這是一次無人太空船任務，以自動模式飛行。至於受損的太空艙也會以自動模式返回，以空出泊位。屆時太空上只有科學樣本。

NASA同意該計劃，並且也有其他計畫的腹案，正在考慮就目前停靠在該站的 SpaceX「乘飛龍」太空船(Crew Dragon)增加額外人員的可能性。在設計之初，該型太空船最多可以搭載7人 。