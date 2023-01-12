近日各地氣溫回暖、陽光露面，明（13）日高溫可達29度，各地晴到多雲，水氣也不多，這樣的天氣有望延續到周六（1/14）上半天。氣象主播戴立綱指出，自下周日（1/15）起，全台將連續5天被冷氣團籠罩，北台灣凍到只有12度，直到小年夜才會逐漸回暖。
氣象局資料顯示，明日各地氣溫持續回升，白天溫暖微熱，早晚各地低溫約17至19度，東半部高溫約25度，西半部則可達29度，日夜溫差較大。降雨方面，明日僅東半部及北部山區有零星短暫雨，其他地區普遍多雲到晴。
氣象主播戴立綱指出，隨著西北冷高壓南下，周六（1/14）午後開始變天，下周日（1/15）溫降幅度特別明顯，下周一到下周四冷氣團籠罩，中部以北低溫下探12度，直到小年夜、除夕時，才會再度回暖。
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》也發文提醒民眾，要把握周六以前的好天氣，因下周日（1/15）強烈冷氣團南侵台灣，預估強度落在「強烈冷氣團～寒流」之間，冷到過年前都很有感，雖以乾冷為主，但水氣較慢散去，北部、東部陰冷偶有飄雨，中南部雖冷，卻是「直接跳回晴天」。
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